الصحة العامة تكشف سر التطعيم بلقاح الإنفلونزا سنويًا

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أرجعت هيئة الصحة العامة (وقاية) السبب لإعطاء التطعيم باللقاح المضاد للإنفلونزا بشكل سنوي، إلى أنه يتم تغيير تركيبة اللقاح كل عام من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشارت “وقاية” إلى أن تغيير تركيبة اللقاح كل عام يأتي بسبب تغير السلالات الفيروسية المنتشرة وبناء على الدراسات التي يتم إجراءها لمعرفة أكثر السلالات انتشاراً لتصنيع اللقاح للوقاية من هذه السلالات.

من جانبها، كشفت وزارة الصحة أنه سيتم قريباً الإعلان عن كل ما يخص لقاحات الإنفلونزا الموسمية وكيفية الحصول عليها، داعية إلى متابعة حساباتها الرسمية.