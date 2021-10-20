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دراسة: الفطر يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن المزاج

دراسة: الفطر يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن المزاج
http://almnatiq.net/?p=1052035
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة جديدة أن الفطر يلعب دورا كبيرا في الحالة العاطفية والمزاجية، إلى جانب دوره المهم في الوقاية من السرطان.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة Affective Disorders، فحص الباحثون بيانات 24 ألف أمريكي من البالغين، وتم من خلالها تتبع عاداتهم الغذائية وتغيرات صحتهم العقلية على مدى 11 عامًا، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الفطر كان لديهم خطر أقل بنسبة 43% للإصابة بالاكتئاب في هذا الإطار الزمني مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الفطر على الإطلاق.

ويحتوي الفطر على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا التي يحتوي ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية المضادة للالتهابات، والتي ارتبطت جميعها في الماضي بانخفاض الاكتئاب والقلق، وذلك وفقا للباحث الرئيسي جبريل با، اختصاصي إدارة بيانات البحث في كلية الطب في ولاية بنسلفانيا.

وأشار الباحث إلى إن وجود مستويات عالية من هذه المركبات قد يقلل من خطر الإجهاد التأكسدي، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب”.

 

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