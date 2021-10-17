أبرزها التوقف عن التدخين.. 8 عادات لمنع الإصابة بالخرف

المناطق - وكالات:

كشف أطباء أعصاب، عن أهم 8 عادات سهلة يمكن ممارستها لمنع الإصابة بالخرف، مؤكدين أن هذا المرض مشكلة خطيرة لا يوجد له علاج في الوقت الحالي.

1-تمرين الدماغ

يوصي الدكتور دوغلاس شار، طبيب الأعصاب في مركز ويكسنر الطبي في جامعة ولاية أوهايو بممارسة بعض الأشياء للحفاظ على صحة الدماغ ، كلعب الألعاب، حل الألغاز، القراءة، السفر، التمرين، الابتكار، العزف على آلة موسيقية، كتابة قصة أو رسالة أو مدونة، التعليم، المشاركة بالعمل الجماعي، الذهاب إلى مسرحية أو حفلة موسيقية أو محاضرة، أو المشاركة في البحث”.

2-تمرين الجسم

في دراسة نشرت الصيف الماضي، في مجلة Neurology، درس العلماء الكوريون الجنوبيون مجموعة من الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر. ووجدوا أن الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطا بدنيا عانوا من تدهور إدراكي أقل.

3-النشاط الاجتماعي

يعد البقاء على اتصال اجتماعي بالآخرين طريقة ممتازة للحفاظ على نشاط عقلك، حيث ينصح شار، بأن يكون لدى مرضاه تواصل اجتماعي بشكل منتظم، من خلال مناقشة تسمح لك بعمل ارتباطات وأحكام واستنتاجات وتقييمات بناء على تجارب الحياة.

4-المحافظة على صحة القلب

وجدت دراسة طويلة الأمد لما يقرب من 16 ألف شخص نشرت في مجلة JAMA Neurology أن الأشخاص الذين لديهم أعلى معدلات الإصابة بأمراض الأوعية الدموية (بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم) كانوا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

5-قسط كاف من النوم

تقول دراسة نشرت أخيرا في دورية Nature Communications، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة هم أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف في سنواتهم اللاحقة.

6اتباع نظام غذائي صحي

قال الدكتور شار: “النظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المصنعة والسكريات البسيطة – ضار بقلبك وعقلك، بدلا من ذلك، جرب نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي، والذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

7-الاهتمام بحاسة السمع

وفقا لدراسة حديثة، فإن كبار السن الذين يبدأون في فقدان الرؤية والسمع هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من ضعف واحد فقط أو لا يعانون من إعاقة.

يعتبر الحد من التعرض للضوضاء أو تجنبه هو الأهم، وقم بفحص سمعك بانتظام لتعويض أي خسارة في المراحل المبكرة.

8-التوقف عن التدخين

يقول شار: “من بين الأسباب الصحية العديدة أن التدخين مضر لجسمك هو أنه يمكن أن يعيق وظائف المخ. فقد أثبتت إحدى الدراسات أن تدخين سيجارة واحدة فقط يوميا لفترة طويلة يمكن أن يقلل القدرة الإدراكية، وتدخين 15 سيجارة يوميا يعيق التفكير النقدي والذاكرة بنسبة 2% تقريبا. عندما تتوقف عن التدخين، يستفيد عقلك من زيادة الدورة الدموية على الفور تقريبا”.