“واتساب” يعلن ميزة جديدة تسهل إمكان الوصول إلى السلع والبضائع لمستخدميه

المناطق ـ وكالات:

أعلن تطبيق واتساب استعداده لإطلاق ميزة جديدة تسهل لمستخدميه إمكان الوصول إلى الكثير من السلع والبضائع.

وأضاف “واتساب” أن الميزة الجديدة المفيدة تتيح للمستخدمين إمكان البحث عن سلع وبضائع يرغبون في شرائها من خلال كتالوج خاص، مشيرا إلى أنه بإمكان الشركات الراغبة بعرض منتجاتها وضع هذه البضائع ضمن فئات خاصة تدرج في التطبيق بحيث لا يضطر المستخدم للبحث الطويل.. ويمكن الوصول إلى هذا الكتالوج عبر رابط أو زر الشراء في أعلى صفحة الرسائل.

يذكر أن التطبيق أطلق، في وقت سابق، تحديثا جديدا يتيح فيه اختيار المعلومات التي سيتم تخزينها في النسخة الاحتياطية بشكل مستقل، ويمكن أن يشمل التخزين جميع الخيارات مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات والملفات الأخرى.