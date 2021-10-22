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لأول مرة منذ عام ونصف.. بث مباشر لصلاة الجمعة من المسجد الحرام بدون تباعد

لأول مرة منذ عام ونصف.. بث مباشر لصلاة الجمعة من المسجد الحرام بدون تباعد
الصلاة بدون تباعد
http://almnatiq.net/?p=1052049
محررو المناطق

يؤدي المصلون بعد قليل، أول صلاة جمعة من الحرم المكي بدون تباعد أو حواجز، والتي تعد أول صلاة جمعة منذ 18 شهرًا التي يرى العالم الكعبة المشرفة مجددًا بدون تباعد أو حواجز.

ويستمر المترددون على الحرمين بارتداء الكمامات ويشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا.

وكان قد عاد المسجد الحرام في مكة للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، الأحد، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.
وأُزيلت علامات على أرض المسجد، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وسُمح للناس بالصلاة جنبا إلى جنب، كما اعتادوا من قبل.

ونشرت هيئة شؤون الحرمين مجموعة من الصور للاستعدادات النهائية التي تتم داخلها من أجل أول صلاة جمعة تقام دون تباعد اجتماعي منذ عام ونصف.
وقالت الهيئة أن الإدارة العامة للتوسعة الشمالية جهودها من أجل استقبال قاصدي المسجد الحرام اليوم في أول صلاة جمعة تقام بعد إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي.

وقال المدير العام للتوسعة الشمالية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي إن الهيئة تشرف على تعقيم وغسل وفرش المصليات وتعطير السجاد، وتجهيز عبوات ماء زمزم للمصلين.

 

 

 

 

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