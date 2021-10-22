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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع متفجرات روسيا إلى 15 قتيل

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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع متفجرات روسيا إلى 15 قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع متفجرات روسيا إلى 15 قتيل
http://almnatiq.net/?p=1052058
المناطق - وكالات:

أفادت مصادر في أجهزة الطوارئ الروسية أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انفجار وحريق داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع في مقاطعة ريازان جنوب شرقي العاصمة موسكو.

وأكدت مصادر في أجهزة الطوارئ لوسائل إعلام روسية كبرى اكتشاف 15 جثة في موقع الحادث المأساوي الذي وقع داخل مصنع “إيلاستيك”، بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين ومن المرجح أنه توفى أيضا.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الحادث، خلف، حسب المعطيات الأولية، سبعة قتلى و10 جرحى، فيما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين.

 

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