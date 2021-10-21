“البيئة والزراعة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات ورابط التقديم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح عدد (43) وظيفة (للرجال والنساء) في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد حسب البيان المرفق للوظائف وجهاتها، وجاءت البيانات المتاحة لوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتخصصات المطلوبة ومواعيد التقدم، ورابط التقديم والشروط المطلوبة كالتالي:ـ

التخصصات المطلوبة في الوظائف

الشروط والضوابط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.

– توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

– أن يكون المتقدم للوظائف مطابقًا للشروط الوظيفية.

– ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

مناطق التوظيف:

– ديوان الوزارة بالرياض.

– فرع الوزارة بالجوف.

– فرع الوزارة بالحدود الشمالية.

– فرع الوزارة بالمدينة المنورة.

– فرع الوزارة بتبوك.

– فرع الوزارة بمكة المكرمة.

– فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

– فرع الوزارة بنجران.

– فرع الوزارة بعسير.

موعد التقديم على الوظائف

وفقًا لبيان وزارة البيئة والمياه والزراعة، بأن التسجيل سوف يكون متاح للراغبين في الوظائف من يوم الأحد القادم 1443/3/18هـ الموافق 24 أكتوبر 2021، ويستمر حتى الخميس 1443/3/22هـ الموافق 28 أكتوبر 2021.

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط :(https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment.aspx)