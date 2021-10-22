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مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس

مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس

منطقة القصيم

مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس

مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس
http://almnatiq.net/?p=1052072
المناطق - القصيم:

يقام على هامش مهرجان رمان القصيم الخامس بمركز الشيحية والذي تنظمه بلدية البكيرية وبالتعاون مع الجمعية الزراعية التعاونية، مسرحاً للفعاليات يحوي بين جنباته العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة الممزوجة بالتدريب والترفية.

يأتي هذا إيماناً أن الطفل من اللبنات الأساسية التي تقوم عليها الأسرة فكرياً وثقافياً، إذ حظيت الفعاليات المقدمة في خضم المسرح باهتمام بالغ من إدارة المهرجان مع مايشهده مسرح الطفل من توافد العديد من الأسر والأطفال للاستمتاع بمايقدم من برامج هادفة وشيقة تثري شغف الأطفال وتستهوي هواياتهم من أهمها رسم ثمرة الرمان وشمولية المهرجان تترجم أبعاداً مثاليه يبرهنها توافد الآف الأسر وتنوع الفعاليات وملائمتها لطبقات المجتمع المتعددة .

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