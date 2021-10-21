احدث الأخبار

إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)
أبرز المواد
 صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة
محليات
 خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)
أبرز المواد
 مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس
منطقة القصيم
 “السند” يرأس الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري فروع “هيئة الأمر بالمعروف”
محليات
 “البيئة والزراعة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات ورابط التقديم
وظائف
 الأرصاد: سحب رعدية على منطقة جازان حتى السادسة مساءً
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع متفجرات روسيا إلى 15 قتيل
دولي
 أبرزها التوقف عن التدخين.. 8 عادات لمنع الإصابة بالخرف
أبرز المواد
 الصحة العامة تكشف سر التطعيم بلقاح الإنفلونزا سنويًا
أبرز المواد
 مشهد تحول إلى مأساة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج
أبرز المواد
 لأول مرة منذ عام ونصف.. بث مباشر لصلاة الجمعة من المسجد الحرام بدون تباعد
أبرز المواد
إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)

إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)

أبرز المواد
صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة

صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة

محليات
خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)

أبرز المواد
مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس

مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس

منطقة القصيم

“السند” يرأس الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري فروع “هيئة الأمر بالمعروف”

“السند” يرأس الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري فروع “هيئة الأمر بالمعروف”
http://almnatiq.net/?p=1052076
المناطق ـ واس:

ترأس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري عموم فروع الرئاسة العامة في مختلف مناطق المملكة.
وفي بداية الاجتماع أشاد بالنجاح الذي حققه (المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه) الذي اختتم أمس.

ونوه “السند” بالحملات التي نظمتها الرئاسة العامة مؤخراً، وما لاقت من تعاون كبير من الجهات الحكومية والأهلية، مع تفاعل أفراد المجتمع.
وأكد على أهمية بذل كافة الجهود في التوعية والتوجيه، مثمناً الدعم الذي تحظى به الرئاسة من لدن ولاة الأمر، مشددًا على ضرورة الولاء وحسن الانتماء من الموظفين في الرئاسة لبلادهم وولاة أمرهم.


عقب ذلك بدأ نقاش محاور الاجتماع حيث تناول المجتمعون موضوعات متعلقة بالعمل الميداني والتوعوي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالتخطيط والتطوير، وقد وجه معاليه بما يلزم حيالها.

روابط ذات صلة

“الأمر بالمعروف” بالباحة تشيد بالنجاح الباهر للمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح

“الأمر بالمعروف” بالباحة تشيد بالنجاح الباهر للمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح
هل يحق للمرأة أن تصوم تطوعاً دون إذن زوجها .. الشيخ السند يجيب (فيديو)  

هل يحق للمرأة أن تصوم تطوعاً دون إذن زوجها .. الشيخ السند يجيب (فيديو)  
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشيد بموافقة خادم الحرمين على “المؤتمر الثاني لمنهج السلف”

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشيد بموافقة خادم الحرمين على “المؤتمر الثاني لمنهج السلف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*