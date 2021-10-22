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صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة

صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة

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صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة

صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة
صحة جازان
http://almnatiq.net/?p=1052078
المناطق ـ جازان :

أنهت المديرية العامة للشئون الصحية بجازان تدريب أكثر من ” 500 ” كادر طبي وتمريض من منسوبيها على كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم ، وذلك خلال “16” دورة تدريبية نفذت خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأكد مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان الدكتور إبراهيم النعمي، أن تنفيذ هذه الدورات يأتي امتداداً للبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف العاملين في المنشآت الصحية بمختلف التخصصات الطبية والتمريضية والإدارية بهدف تطوير المهارات والقدرات النظرية والعلمية بما ينعكس إيجابًا على تعزيز الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمنطقة.

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