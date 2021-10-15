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خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)

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خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)
خطيب المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1052081
محررو المناطق

أكد خطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، أن الإخلاص هو حقيقية الدين وأساس العبادة وشرط قبولها، وهو بمنزلة الروح للجسد فلا عبودية لمن لا إخلاص له.

وأضاف خطيب المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة أن الإخلاص به ترفع الدرجات، وتغفر الذلات ويطمئن القلب ويرتاح البال، مشيرا إلى أن الإخلاص عزيز يحتاج إلى مجاهدة وإلى دوام محاسبة.

وتابع أن الرياء يفسد العبادة ويحبط الأجر والله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو الغني الحميد العزيز المجيد لا يرضى أن يشرك معه غيره.

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