احدث الأخبار

قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية في غارات لتحالف دعم الشرعية بالجوف (فيديو)
دولي
 “السعودية الخضراء”.. 10 مليارات شجرة تتصدى للتصحر والتغير المناخي
أبرز المواد
 إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)
أبرز المواد
 صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة
محليات
 خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)
أبرز المواد
 مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس
منطقة القصيم
 “السند” يرأس الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري فروع “هيئة الأمر بالمعروف”
محليات
 “البيئة والزراعة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات ورابط التقديم
وظائف
 الأرصاد: سحب رعدية على منطقة جازان حتى السادسة مساءً
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع متفجرات روسيا إلى 15 قتيل
دولي
 أبرزها التوقف عن التدخين.. 8 عادات لمنع الإصابة بالخرف
أبرز المواد
 الصحة العامة تكشف سر التطعيم بلقاح الإنفلونزا سنويًا
أبرز المواد
قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية في غارات لتحالف دعم الشرعية بالجوف (فيديو)

قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية في غارات لتحالف دعم الشرعية بالجوف (فيديو)

دولي
“السعودية الخضراء”.. 10 مليارات شجرة تتصدى للتصحر والتغير المناخي

“السعودية الخضراء”.. 10 مليارات شجرة تتصدى للتصحر والتغير المناخي

أبرز المواد
إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)

إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)

أبرز المواد
صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة

صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة

محليات

قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية في غارات لتحالف دعم الشرعية بالجوف (فيديو)

قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية في غارات لتحالف دعم الشرعية بالجوف (فيديو)
مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=1052083
محررو المناطق

كشف الجيش اليمني عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية بغارات لتحالف دعم الشرعية في الجوف.

وأضاف المركز انه تم  تدمير آليات تابعة للميليشيات في غارات طيران تحالف دعم الشرعية شرق الحزم بمحافظة الجوف.

وتشهد محافظة حجة هدوء نسبيا، على جبهات مختلفة، فيما تستمر معاناة السكان بسبب حصار ميليشيا الحوثي.

روابط ذات صلة

عبور 29 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لعدة محافظات يمنية

عبور 29 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لعدة محافظات يمنية
برعاية حرم أمير الجوف.. “الصحة” تدشن معرض أكتوبر التوعوي

برعاية حرم أمير الجوف.. “الصحة” تدشن معرض أكتوبر التوعوي
المبعوث الأمريكي لليمن يدين هجمات الحوثيين على المناطق المدنية

المبعوث الأمريكي لليمن يدين هجمات الحوثيين على المناطق المدنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*