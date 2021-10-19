قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية في غارات لتحالف دعم الشرعية بالجوف (فيديو)

كشف الجيش اليمني عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية بغارات لتحالف دعم الشرعية في الجوف.
وأضاف المركز انه تم تدمير آليات تابعة للميليشيات في غارات طيران تحالف دعم الشرعية شرق الحزم بمحافظة الجوف.
وتشهد محافظة حجة هدوء نسبيا، على جبهات مختلفة، فيما تستمر معاناة السكان بسبب حصار ميليشيا الحوثي.
الجيش اليمني: طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف مواقع ميليشيا الحوثي بمحافظة #الجوف ويكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات#اليمن#العربية pic.twitter.com/stLgpcYCj9
— العربية (@AlArabiya) October 22, 2021
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