بلدية وادي الدواسر تُعالج التشوه البصري برفع المركبات المُهملة

المناطق - الرياض:

دعت بلدية مُحافظة وادي الدواسر، المواطنين والمُقيمين بالمحافظة الذين يمتلكون مركبات تالفة ومُهملة وهياكل مُتهالكة ، تُركت في شوارع وأحياء وميادين المُحافظة، إلى نقلها من تلك الأماكن لما تسببه من تشوه بصري.

وأوضح رئيس بلدية المُحافظة صالح بن جري السليس، أنه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدأت البلدية في وضع ملصقات تحذيرية على المركبات يُشار فيها إلى مُلاكها بمنحهم مهلة 10 أيام من تركيب المُلصق، إلى أهمية إزالتها أو تطبيق الإجراءات النظامية في ذلك الشأن من أجل مُعالجة التشوه البصري بإزالة المُشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.