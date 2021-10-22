إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)

المناطق - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة “كبتاغون” في إرسالية غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية .

وأشارت الهيئة العامة للجمارك إلى أن المخدرات كانت في أكياس “بودرة كربونات” بعد طحنها ووضعها فيها إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وتابعت أنه بالتنسيق مع المدرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على المستقبِل للكمية داخل المملكة.