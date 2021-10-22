إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة “كبتاغون” في إرسالية غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية .
وأشارت الهيئة العامة للجمارك إلى أن المخدرات كانت في أكياس “بودرة كربونات” بعد طحنها ووضعها فيها إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.
وتابعت أنه بالتنسيق مع المدرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على المستقبِل للكمية داخل المملكة.
#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاجون تُعادل كميتها أكثر من 5.2 مليون حبة، بعد العثور عليها "مطحونة" داخل أكياس محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على المستقبِل للكمية داخل المملكة.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 22, 2021
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