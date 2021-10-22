دول “التعاون الخليجي” تسجل أكثر من 2 مليون و518 ألف إصابة بكورونا

محررو المناطق

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ـحتى تاريخ 21 أكتوبر 2021م.

وأشار المركز خلال انفوجرافيك نشره على صفحته بموقع “تويتر” إلى بلوغ عدد الإصابات المؤكدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2,518,360 ، وتعافي 2,490,065 .

وأكد أن إجمالي الوفيات بلغ 19,465 حالة منذ انتشار الجائحة، فيما وصل عدد الجرعات المعطاه 81,226,996.