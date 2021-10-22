دول “التعاون الخليجي” تسجل أكثر من 2 مليون و518 ألف إصابة بكورونا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ـحتى تاريخ 21 أكتوبر 2021م.
وأشار المركز خلال انفوجرافيك نشره على صفحته بموقع “تويتر” إلى بلوغ عدد الإصابات المؤكدة في دول مجلس التعاون الخليجي 2,518,360 ، وتعافي 2,490,065 .
وأكد أن إجمالي الوفيات بلغ 19,465 حالة منذ انتشار الجائحة، فيما وصل عدد الجرعات المعطاه 81,226,996.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 21 أكتوبر 2021م
🔵 2,518,360 الإصابات المؤكدة
🟢 2,490,065 حالات التعافي
🔴 19,465 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 81,226,996 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/BXBkUip1mY
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 22, 2021
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