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كيف قضت الملكة إليزابيث ليلة كاملة داخل المستشفى قبل عودتها إلى قلعة وندسور؟

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كيف قضت الملكة إليزابيث ليلة كاملة داخل المستشفى قبل عودتها إلى قلعة وندسور؟

كيف قضت الملكة إليزابيث ليلة كاملة داخل المستشفى قبل عودتها إلى قلعة وندسور؟
الملكة إليزابيث
http://almnatiq.net/?p=1052117
المناطق ـ وكالات:

قضت الملكة إليزابيث ليلة كاملة في المستشفى للخضوع “لفحوص أولية”، قبل أن تعود إلى قلعة وندسور يوم الخميس ومعنوياتها مرتفعة.
وفي أعقاب توصية طبية بالراحة لأيام، حضرت الملكة إلى المستشفى من أجل فحوص أولية يوم الأربعاء، وعادت إلى قلعة وندسور ومعنوياتها مرتفعة يوم الخميس، جاء ذلك  بحسب ما ذكر في بيان المتحدث باسم قصر باكنغهام.
وخلال تواجد الملكة في المستشفى، اتبع فريقها الطبي نهجا احترازيا،  ثم عادت المملكة  إلى مكتبها للعمل بعد ظهر الخميس وقامت ببعض المهام الخفيفة، على حسب ما ذكر “قصر باكنغهام”.

وكانت أمضت الملكة إليزابيث ليلة الثلاثاء في حفل استضافته في قلعة وندسور لمجموعة من قادة الأعمال البارزين بينهم بيل غيتس، بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمرا للاستثمارات الصديقة للبيئة قبيل قمة المناخ.
وظهرت الملكة وهي أطول ملوك العالم جلوسا على العرش بصحة جيدة، و استقبلت الضيوف بالابتسامة.
كما ألغت الملكة البالغة 95 عاما رحلة رسمية إلى إيرلندا الشمالية يوم الأربعاء حيث قال القصر إن فريقها الطبي أوصاها بالراحة وأن الأمر لا يتعلق بمرض  فيروس كورونا.
وتعد الملكة إليزابيث أطول ملوك العالم حكما، وتتولى العرش منذ ما يقرب من سبعة عقود. وقبل، رفضت الملكة محاولة إحدى المجلات منحها لقب “عجوز العام”، قائلة إنها “لا تستوفي المعايير” وتشعر أنها صغيرة جدًا بقلبها.

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