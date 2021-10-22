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ولي العهد: سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.. ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية

ولي العهد: سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.. ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية

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ولي العهد: سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.. ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية

ولي العهد: سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.. ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية
http://almnatiq.net/?p=1052123
محررو المناطق:
نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، والتي من المقرر أن تستضيفها المملكة، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2021م، وذلك في العاصمة الرياض.
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الفيديو الذي نشرته وزارة الخارجية، إننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة، مضيفًا أن هناك  برنامج الرياض الخضراء لتشجيرا ملايين الأشجار في مدينة الرياض مما سوف يؤثر على درجة الحرارة بين  واحد إلى أربع درجات مئوية على مستوى الغبار، وكذلك توجد محميات ضخمة لتحسين الوضع البيئي بالمدينة، وأيضا سيتم الإعلان لاحقا عدة مشاريع بالرياض.وأضاف ولي العهد، نؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية، ويطلق شرارة الابتكار، وخلق الملايين من الوظائف، لافتًا الجيل الصاعد في المملكة وفي العالم يطالب اليوم بمستقبل أنظف وأكثر استدامة ونحن مدينون لهم بتقديم ذلك.
وأوضح “بن سلمان”، أنه سيتم زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، كما نسعى بالشراكة مع الأشقاء في حول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية .

وكان قد أعلن ولي العهد محمد بن سلمان في وقت لاحق، عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.
وقال بن سلمان: “المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي لتحقيق المستهدفات العالمية”.
وأضاف: “بصفتنا منتجا عالميا رائدا للنفط ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة”.
ولفت إلى أن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.
وشدد على أن “المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقا من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط.”.
وأشار إلى أن المملكة تسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل.
وأضاف أن المملكة قامت برفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين حيث نفذت هيكلة شاملة لقطاع البيئة وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية.

 

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