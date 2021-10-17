احدث الأخبار

الشبانات يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف
منطقة الرياض
 هل هناك علاقة بين سماعات الرأس والإصابة بالسرطان؟
أبرز المواد
 ولي العهد: سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.. ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية
محليات
 طبيب: الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب من النساء في المملكة (فيديو)
محليات
 بلدية وادي الدواسر تُعالج التشوه البصري برفع المركبات المُهملة
محليات
 دول “التعاون الخليجي” تسجل أكثر من 2 مليون و518 ألف إصابة بكورونا
أبرز المواد
 قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية في غارات لتحالف دعم الشرعية بالجوف (فيديو)
دولي
 “السعودية الخضراء”.. 10 مليارات شجرة تتصدى للتصحر والتغير المناخي
أبرز المواد
 إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)
أبرز المواد
 صحة جازان تدرب أكثر من 500  كادر طبي وتمريض على التعامل مع الحالات الحرجة
محليات
 خطيب المسجد الحرام: الرياء يفسد العبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له (فيديو)
أبرز المواد
 مسرح فعاليات لتنمية مهارات الأطفال بمهرجان رمان القصيم الخامس
منطقة القصيم
الشبانات يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف

الشبانات يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف

منطقة الرياض
هل هناك علاقة بين سماعات الرأس والإصابة بالسرطان؟

هل هناك علاقة بين سماعات الرأس والإصابة بالسرطان؟

أبرز المواد
ولي العهد: سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.. ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية

ولي العهد: سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.. ونؤمن أن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدر التنافسية

محليات
طبيب: الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب من النساء في المملكة (فيديو)

طبيب: الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب من النساء في المملكة (فيديو)

محليات

الشبانات يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف

الشبانات يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف
http://almnatiq.net/?p=1052131
المناطق - الرياض:

أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بنجاح المؤتمر الثاني “لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه” والذي حظي بموافقة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وانطلقت أعماله بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مؤخراً، بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بالعاصمة الرياض.

وبارك الشبانات لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ولفضيلة الوكلاء، ومدراء العموم، ومنسوبي الرئاسة العامة وفروعها، ما حققه المؤتمر من نجاح كبير على كافة الأصعدة، وفق الأهداف المرسومة والتي بينت نماذج من منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهودهم العلمية والعملية، مع إبراز دور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، وتسليط الضوء على التطوير في أعمال الرئاسة العامة منذ إنشائها وحتى العصر الحاضر.

وبين الشبانات أن تلك البحوث تناولت مواضيع محددة في مفهوم السلف الصالح وتأصيل الاقتداء بهم، والأمر بلزوم الجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف، وحفظ هيبة الولاة وتوقيرهم والنهي عن غيبتهم، وضوابط الإنكار على الولاة ونصحهم، وجهود أئمة الدعوة في تأصيل التعامل مع ولاة الأمر.

واختتم الشبانات حديثه برفع الشكر والتقدير لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، على ما يولونه من اهتمام ورعاية ودعم لفرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، مشيداً بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند – حفظه الله – لأعمال الفرع.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يشكر القيادة على إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

أمير المدينة المنورة يشكر القيادة على إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشار الاتحادي للنمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشار الاتحادي للنمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*