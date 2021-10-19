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أمانة الحدود الشمالية تزيل 900 مركبة تالفة ومهملة

أمانة الحدود الشمالية تزيل 900 مركبة تالفة ومهملة

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أمانة الحدود الشمالية تزيل 900 مركبة تالفة ومهملة

أمانة الحدود الشمالية تزيل 900 مركبة تالفة ومهملة
http://almnatiq.net/?p=1052137
المناطق - واس:

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية 941 من السيارات التالفة والمهملة في مختلف الأحياء السكنية والطرقات الرئيسة في مدن ومحافظات المنطقة خلال الشهرين الماضيين .

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لبرنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .

وأشارت  إلى أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن من خلال الاتصال بالهاتف الموحد لتلقي البلاغات “940”، إضافة إلى أهمية دوره في التعاون مع الجهات المختصة من خلال حفاظه على البيئة والمجتمع ونشر السلوك الإيجابي بين أفراده.

 

 

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