التأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة

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أعلن وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، عن رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية مع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.

وأكد جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية الفنية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام.

و بين القرشي أن الوكالة قامت بتهيئة عناصر الحركة الرأسية كالسلالم والمصاعد الكهربائية والتأكد من تواجد المشغلين وعملها بالشكل المطلوب، أو الأفقية كالمنحدرات والجسور، وكذلك تجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته.

كما ذكر بأن الوكالة قامت بالتأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات، والتأكد من عمل جميع وحدات التكييف (AHU)، وكذلك تجهيز جميع المواضئ ودورات المياه والتأكد من تدفق المياه إليها بالشكل المناسب .

وأشار إلى أن الوكالة تتابع أعمال الفحص والصيانة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لمنظومة الصوت والإنارة والتهوية داخل مباني المسجد الحرام وساحاته ومرافقه واستبدال المتضرر منها .

واختتم “القرشي “، تصريحه أن هذه الخدمات تأتي بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتهيئة كافة المصليات وتقديم بيئة روحانية متكاملة لقاصدي المسجد الحرام .