احدث الأخبار

التأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة
محليات
 دراسة: الفطر يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن المزاج
أبرز المواد
 مجلس الشورى يعقد جلساته الأسبوع المقبل ويناقش التقارير السنوية لـ”الثقافة والهيئة العامة للترفيه والخطوط السعودية” 
أبرز المواد
 في يومها العالمي.. “المجلس الصحي”: استئصال اللوزتين لا يعالج “التأتأة”
محليات
 “الاتصالات” تعزز المواطنة الرقمية بإطلاق مبادرة أبطال المستقبل لتنمية القدرات الرقمية
محليات
 “سلمان للإغاثة” يختتم الدورة الثانية لتأهيل العاملين بمطار عدن حول الإجراءات الاحترازية 
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تستهدف تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية في مأرب
أبرز المواد
 51 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تزيل 900 مركبة تالفة ومهملة
منطقة الحدود الشمالية
 كيف قضت الملكة إليزابيث ليلة كاملة داخل المستشفى قبل عودتها إلى قلعة وندسور؟
دولي
 الشبانات يشيد بنجاح المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف
منطقة الرياض
 هل هناك علاقة بين سماعات الرأس والإصابة بالسرطان؟
أبرز المواد
التأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة

التأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة

محليات
دراسة: الفطر يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن المزاج

دراسة: الفطر يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحسن المزاج

أبرز المواد
مجلس الشورى يعقد جلساته الأسبوع المقبل ويناقش التقارير السنوية لـ”الثقافة والهيئة العامة للترفيه والخطوط السعودية” 

مجلس الشورى يعقد جلساته الأسبوع المقبل ويناقش التقارير السنوية لـ”الثقافة والهيئة العامة للترفيه والخطوط السعودية” 

أبرز المواد
في يومها العالمي.. “المجلس الصحي”: استئصال اللوزتين لا يعالج “التأتأة”

في يومها العالمي.. “المجلس الصحي”: استئصال اللوزتين لا يعالج “التأتأة”

محليات

التأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة

التأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة
http://almnatiq.net/?p=1052154
محررو المناطق

أعلن وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، عن رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية مع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.

وأكد جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية الفنية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام.

و بين القرشي أن الوكالة قامت بتهيئة عناصر الحركة الرأسية كالسلالم والمصاعد الكهربائية والتأكد من تواجد المشغلين وعملها بالشكل المطلوب، أو الأفقية كالمنحدرات والجسور، وكذلك تجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته.

كما ذكر  بأن الوكالة قامت بالتأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات، والتأكد من عمل جميع وحدات التكييف (AHU)، وكذلك تجهيز جميع المواضئ ودورات المياه والتأكد من تدفق المياه إليها بالشكل المناسب .

وأشار إلى أن الوكالة تتابع أعمال الفحص والصيانة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لمنظومة الصوت والإنارة والتهوية داخل مباني المسجد الحرام وساحاته ومرافقه واستبدال المتضرر منها .

واختتم “القرشي “، تصريحه أن هذه الخدمات تأتي بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتهيئة كافة المصليات وتقديم بيئة روحانية متكاملة لقاصدي المسجد الحرام .

 

 

 

 

 

روابط ذات صلة

4000 عامل لخدمة وتعقيم المسجد الحرام

4000 عامل لخدمة وتعقيم المسجد الحرام
بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. الحرم المكي يستعد لاستقبال المُصلين بفتح 50 بابًا  

بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. الحرم المكي يستعد لاستقبال المُصلين بفتح 50 بابًا  
“بخدمتكم”.. مبادرة جديدة بالمسجد الحرام لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة

“بخدمتكم”.. مبادرة جديدة بالمسجد الحرام لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*