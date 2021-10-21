ضبط 4 مخالفات لنظام العمل في الحدود الشمالية

المناطق ـ الحدود الشمالية:

ضبطت لجنة المتابعة الميدانية المشتركة للتوطين في منطقة الحدود الشمالية، 4 مخالفات لنظام العمل، ومخالفين لنظام الإقامة، وتوجيه 6 إنذارات.

جرى ذلك خلال إجراء 84 جولة رقابية مشتركة على أنشطة المطاعم والمقاهي ومحلات بيع العصائر في عرعر خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار متابعة قرارات التوطين السابقة ومتابعة تطبيق المرحلة الأولى من قرارات نسب التوطين الجديدة على عدة مراحل.

ودعت اللجنة، أصحاب المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتوطين بسرعة توطين الوظائف تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.