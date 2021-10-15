مواطن يبيع صقراً التقطته في سماء طريف بمبلغ قياسي

محررو المناطق

باع صائد صقور، في مزاد في “نادي الصقور السعودي”، طيرا التقطه في سماء طريف، بمبلغ قياسي وهو 405 آلاف ريال.

وذكرت تقارير، أن “الطاروح” (الصقّار) وابنه الذي يدعى شادي قد قضيا يومين في الانتظار والترقب لاصطياد هذا الصقر ونجحا أخيراً في الظفر به باستخدام شباك الصيد، ليحطم رقماً قياسياً كأغلى صقر تم بيعه في مزاد، وفقًا لقناة “العربية“.

وأعرب الابن شادي، عن سعادته بالصفقة التي ستمكنه من تسديد نفقات زواجه، قائلا: “اعتدتُ الذهاب إلى الطرح وصيد الصقور مع والدي منذ الصغر، في هواية ورثتها عن أجدادي، لكن هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها طرحنا في منصة مزاد نادي الصقور السعودي“.

ويذكر أن الصقر الذي تم بيعه، يبلغ من الطول 15 إنشاً، وعرضه 15.50 إنش، وقد كانت المنافسة عليه مثيرة.

وانطلق المزاد بمبلغ 100 ألف ريال، واستمرت المزايدة حتى ظفر به مالكه الجديد، بعد أن أوصل المزايدة إلى 405 آلاف ريال.