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عمرها نصف قرن.. وثيقة تاريخية لمرسوم ملكي للملك فيصل بالموافقة على نظام المرور (صورة)

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عمرها نصف قرن.. وثيقة تاريخية لمرسوم ملكي للملك فيصل بالموافقة على نظام المرور (صورة)

http://almnatiq.net/?p=1052177

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية عمرها 52 عاماً، لمرسوم ملكي موقع من قبل الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز.

 وأظهرت الوثيقة التاريخية، مرسوماً صدر في 6 ذي القعدة من عام 1391 هـ، وهو يتضمن الموافقة على نظام المرور.

 ووجه المرسوم كلًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حينها بتنفيذ ما ورد به، وأن يتم نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

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