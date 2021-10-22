عمرها نصف قرن.. وثيقة تاريخية لمرسوم ملكي للملك فيصل بالموافقة على نظام المرور (صورة)

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية عمرها 52 عاماً، لمرسوم ملكي موقع من قبل الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز.
وأظهرت الوثيقة التاريخية، مرسوماً صدر في 6 ذي القعدة من عام 1391 هـ، وهو يتضمن الموافقة على نظام المرور.
ووجه المرسوم كلًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حينها بتنفيذ ما ورد به، وأن يتم نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
#وثيقة_تاريخية عمرها ٥٢ عاماً تظهر مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل جلالة الملك #فيصل_بن_عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بالموافقة على نظام المرور pic.twitter.com/EFiWI2FiMN
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) October 22, 2021
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