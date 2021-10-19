“الموارد البشرية”: يحق للعامل رفض التوقيع على المستندات في هذه الحالة

محررو المناطق

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه يحق للعامل رفض التوقيع على المستندات دون رضاءه.

وكانت الوزارة قد كشفت مؤخرًا عن استفادة 51.7 ألف عامل وقرابة 30 ألف منشأة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ تطبيقها في 14 مارس الماضي.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تسعى إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.