احدث الأخبار

ما هي حلول التعامل مع الدفعات المرفوضة؟.. “حساب المواطن” يوضح
أبرز المواد
 ما السبب الرئيسي في “عمى الألوان”؟.. استشاري يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 بعد اكتشاف متحور جديد لكورونا في روسيا.. لماذا تظهر المتحورات من حين لآخر؟
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ مبادرة تنظيف حي الفضيلة بمشاركة الهلال الأحمر و50 متطوعا
منطقة مكة المكرمة
 رئيسة بلدية بريدة النسائية تزور مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية
منطقة القصيم
 عثر عليه حيًا بساجر.. مفاجأة غريبة في وفاة وافد بحادث بالأسياح
أبرز المواد
 أمانة جدة في المركز العاشر ببرنامج حوافز منسوبي المشتريات بهيئة كفاءة
منطقة مكة المكرمة
 قرار جديد بفرض عقوبات على التطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي
أبرز المواد
 31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)
أبرز المواد
 نقل اختصاص شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من “التجارة” إلى “الصناعة”
أبرز المواد
 دخل إلى المسجد أثناء الأذان الثاني للجمعة هل يستمع أم يصلي الركعتين؟.. “الخثلان” يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 مُختص: 21 مليون شخص يمارسون الألعاب الإلكترونية بالمملكة.. و40% منهم نساء (فيديو)
أبرز المواد
ما هي حلول التعامل مع الدفعات المرفوضة؟.. “حساب المواطن” يوضح

ما هي حلول التعامل مع الدفعات المرفوضة؟.. “حساب المواطن” يوضح

أبرز المواد
ما السبب الرئيسي في “عمى الألوان”؟.. استشاري يجيب (فيديو)

ما السبب الرئيسي في “عمى الألوان”؟.. استشاري يجيب (فيديو)

أبرز المواد
بعد اكتشاف متحور جديد لكورونا في روسيا.. لماذا تظهر المتحورات من حين لآخر؟

بعد اكتشاف متحور جديد لكورونا في روسيا.. لماذا تظهر المتحورات من حين لآخر؟

أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ مبادرة تنظيف حي الفضيلة بمشاركة الهلال الأحمر و50 متطوعا

أمانة جدة تنفذ مبادرة تنظيف حي الفضيلة بمشاركة الهلال الأحمر و50 متطوعا

منطقة مكة المكرمة

31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)

31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052228
محررو المناطق

تشرت قناة ” الإخبارية”، تقريراً مصوراً، حول تدريب أكثر من 31 متدربة في برنامج أطلقته وزارة البيئة والمياة والزراعة، لتوطين مهنة النحالين في الجوف، ضمن سلسلة برامج تقام في مختلف أنحاء المملكة.

وقالت إحدى المتدربات التي تنوي إنشاء منحلًا مستقلًا لها، إن البرنامج أكسبها دراية أكبر بفهم تربية النحل، وطوائفه وكيفية علاجه، وكيفية تدارك المشكلات التي يمكن أن تواجهها في طريقها للحصول على منتجات العسل والشمع ومشتقاتهما.

ويُخرج هذا البرنامج التدريبي مربيات للنحل يتسلمن فور انتهاء التدريب أولى الخلايا المخصصة للإنتاج، ليساهمن بذلك في توطين مهنة النحالين والحصول على فرص وظيفية، تضمن لهم دخلًا شهريًا عبرها.

 

روابط ذات صلة

مواطن يترك هندسة الميكانيكا ويدخل عالم الطبخ بسلسلة مطاعم بالمملكة (فيديو)

مواطن يترك هندسة الميكانيكا ويدخل عالم الطبخ بسلسلة مطاعم بالمملكة (فيديو)
عمرها نصف قرن.. وثيقة تاريخية لمرسوم ملكي للملك فيصل بالموافقة على نظام المرور (صورة)

عمرها نصف قرن.. وثيقة تاريخية لمرسوم ملكي للملك فيصل بالموافقة على نظام المرور (صورة)
طبيب: الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب من النساء في المملكة (فيديو)

طبيب: الرجال أكثر إصابة بأمراض القلب من النساء في المملكة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*