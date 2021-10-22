31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)

محررو المناطق

تشرت قناة ” الإخبارية”، تقريراً مصوراً، حول تدريب أكثر من 31 متدربة في برنامج أطلقته وزارة البيئة والمياة والزراعة، لتوطين مهنة النحالين في الجوف، ضمن سلسلة برامج تقام في مختلف أنحاء المملكة.

وقالت إحدى المتدربات التي تنوي إنشاء منحلًا مستقلًا لها، إن البرنامج أكسبها دراية أكبر بفهم تربية النحل، وطوائفه وكيفية علاجه، وكيفية تدارك المشكلات التي يمكن أن تواجهها في طريقها للحصول على منتجات العسل والشمع ومشتقاتهما.

ويُخرج هذا البرنامج التدريبي مربيات للنحل يتسلمن فور انتهاء التدريب أولى الخلايا المخصصة للإنتاج، ليساهمن بذلك في توطين مهنة النحالين والحصول على فرص وظيفية، تضمن لهم دخلًا شهريًا عبرها.