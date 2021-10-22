قرار جديد بفرض عقوبات على التطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي

محررو المناطق

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالموافقة على إضافة فقرات إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم (178743).

وتضمن القرار، إضافة فقرات بالأرقام (64، 65، 66، 67) إلى جدول المخالفات والعقوبات وذلك بالقرار الوزاري رقم (178743).

وشملت الإضافات الجديدة، توقيع عقوبة 20 ألف ريال على تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية.

وتضمنت توقيع عقوبة بـ10 آلاف ريال على عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين.

وجاء في القرار فرض عقوبة 50 ألف ريال على عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة.

كما شمل القرار فرض عقوبة على مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة قدرها 5 آلاف ريال.