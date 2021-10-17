عثر عليه حيًا بساجر.. مفاجأة غريبة في وفاة وافد بحادث بالأسياح

محررو المناطق

فوجئت الجهات المعنية، خلال مراجعتها حادث مروري في الأسياح وتسجيلها لوفاة وافد من الجنسية الأفغانية فيه، بأن المتوفي يحمل اسم آخر مزور وأن صاحب الاسم الحقيقي يقيم في مدينة ساجر.

وأخطرت الجهات المعنية، وكيل الوافد وهو سائق نقل ثقيل يدعى محمد عالم، بأن الأخير توفي في حادث مروري بمحافظة الأسياح، وجرى إيداعه ثلاجة الموتى لاستكمال إجراءات التعويض ونقل الجثة.

ونفى وكيل الوافد صحة تلك المعلومة، مشيرًا إلى الوافد الذي يعمل لديه حي ولم يتوفى، لتبدأ الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وقدمت أسرة المتوفى وثائقه الشخصية الحقيقية، حيث تبين أنه يحمل إقامة ورخصة قيادة مزورة، كما دخل المملكة قبل سنتين بتأشيرة عمرة.