أمانة جدة في المركز العاشر ببرنامج حوافز منسوبي المشتريات بهيئة كفاءة

محررو المناطق

حققت أمانة محافظة جدة، المركز العاشر في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من أصل 675 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.



وأوضح مدير عام العقود والمشتريات الاستاذ هاني بن سلمان المير، أن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص الأمانة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ورفع جودة وكفاءة تنفيذ البرامج والمبادرات التشغيلية مما انعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمات المقدمة لسكان جدة.

وأضاف المير بأن أمانة محافظة جدة تسعى مُنذ إعلان التحّول في يونيو 2017م إلى بناء استراتيجية وأهداف محددة، وابتكار برامج ومبادرات لتحقيق التوازن المالي بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

الجدير بالذكر أن برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يهدف إلى الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية بشكل عام.