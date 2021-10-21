احدث الأخبار

أمانة جدة في المركز العاشر ببرنامج حوافز منسوبي المشتريات بهيئة كفاءة
منطقة مكة المكرمة
 قرار جديد بفرض عقوبات على التطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي
أبرز المواد
 31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)
أبرز المواد
 نقل اختصاص شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من “التجارة” إلى “الصناعة”
أبرز المواد
 دخل إلى المسجد أثناء الأذان الثاني للجمعة هل يستمع أم يصلي الركعتين؟.. “الخثلان” يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 مُختص: 21 مليون شخص يمارسون الألعاب الإلكترونية بالمملكة.. و40% منهم نساء (فيديو)
أبرز المواد
 مواطن يترك هندسة الميكانيكا ويدخل عالم الطبخ بسلسلة مطاعم بالمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 “الموارد البشرية”: يحق للعامل رفض التوقيع على المستندات في هذه الحالة
أبرز المواد
 “المرور” يُحذر من الوقوف الخاطئ عند الجوامع لهذا السبب
أبرز المواد
 التحالف: تنفيذ 31 عملية ضد الحوثيين بالكسارة والجوبة ومقتل 92 إرهابياً
أبرز المواد
 عمرها نصف قرن.. وثيقة تاريخية لمرسوم ملكي للملك فيصل بالموافقة على نظام المرور (صورة)
أبرز المواد
 مواطن يبيع صقراً التقطه في سماء طريف بمبلغ قياسي
أبرز المواد
أمانة جدة في المركز العاشر ببرنامج حوافز منسوبي المشتريات بهيئة كفاءة

أمانة جدة في المركز العاشر ببرنامج حوافز منسوبي المشتريات بهيئة كفاءة

منطقة مكة المكرمة
قرار جديد بفرض عقوبات على التطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي

قرار جديد بفرض عقوبات على التطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي

أبرز المواد
31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)

31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)

أبرز المواد
نقل اختصاص شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من “التجارة” إلى “الصناعة”

نقل اختصاص شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من “التجارة” إلى “الصناعة”

أبرز المواد

أمانة جدة في المركز العاشر ببرنامج حوافز منسوبي المشتريات بهيئة كفاءة

أمانة جدة في المركز العاشر ببرنامج حوافز منسوبي المشتريات بهيئة كفاءة
http://almnatiq.net/?p=1052243
محررو المناطق

حققت أمانة محافظة جدة، المركز العاشر في برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من أصل 675 جهة حكومية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.


وأوضح مدير عام العقود والمشتريات الاستاذ هاني بن سلمان المير، أن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص الأمانة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ورفع جودة وكفاءة تنفيذ البرامج والمبادرات التشغيلية مما انعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمات المقدمة لسكان جدة.
وأضاف المير بأن أمانة محافظة جدة تسعى مُنذ إعلان التحّول في يونيو 2017م إلى بناء استراتيجية وأهداف محددة، وابتكار برامج ومبادرات لتحقيق التوازن المالي بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

الجدير بالذكر أن برنامج الحوافز لمنسوبي المشتريات المقدم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يهدف إلى الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها، بما يحقق أهداف الهيئة كما يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية بشكل عام.

روابط ذات صلة

مكافحة المخدرات تطيح بـ 3 مقيمين بحوزتهم 2 كيلو جرام من مخدر “الشبو”

مكافحة المخدرات تطيح بـ 3 مقيمين بحوزتهم 2 كيلو جرام من مخدر “الشبو”
“تعليم جدة” يكرم 200 متميز ومتميزة أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمعلم

“تعليم جدة” يكرم 200 متميز ومتميزة أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمعلم
ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها لفحم في جدة

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها لفحم في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*