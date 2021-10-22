بعد اكتشاف متحور جديد لكورونا في روسيا.. لماذا تظهر المتحورات من حين لآخر؟

المناطق- وكالات:

سجّلت روسيا بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من المتحور «دلتا» من فيروس كورونا، أُطلق عليها «AY.4.2»، وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الروسية هي أكثر عدوى من متحور دلتا المعروف.

ومن المحتمل وصول متحور دلتا الجديد «AY.4.2» إلى الشرق الأوسط، والذي ينتشر بالفعل في عدة دول أوروبية، وبحسب شبكة سكاي نيوز، يراقب علماء بريطانيون هذه السلالة الجديدة باهتمام كبير، بينما صارت تشكل 6 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بكورونا في المملكة المتحدة.

سبب ظهور المتحورات الجديدة والفرعية من كورونا

فيروس كورونا من خصائصه أنه فيروس «متحور» بطبعه، وهو ما يفسر أنه كان في بداية الأمر فيروس تنفسي وتغيرت بعض خصائصه، وأصبح يصيب الجهاز الهضمي أو العصبي إلى جانب الآخر التنفسي، ما يفسر كثرة ظهور المتحورات كل فترة، منها دلتا وألفا وبيتا ومتحور «مو»، ومن هنا كل فترة يظهر متحور فرعي جديد من كورونا.

وتشير الدراسات العلمية، إلى أن الفيروسات لا يمكن تصنيفها كائنات حية أو غير حية، وإنما هي وسط ما بين الحياة والموت داخل الخلية، والفيروس يتكاثر وينمو بمجرد أن يدخل الخلية، ويظل خاملا طالما كان خارج الخلية، أي أنه خلية غير مكتملة.

كما أن فيروس كورونا فيروس ذات شريط أحادي، وهو النوع الذي يتعرض إلى طفرة أكثر من الفيروس ثنائي الشريط الوراث وهذا تسبب فيما يطلق عليه «طفرات» والمقصود بالطفرة تغير في وضع الجينات وتغير صفات أو سمات الفيروس، «الفيروس الثنائي لو حصل تغير في أحد الشريطين التاني بيصلح التغيير ولو كان فيروس أحادي الشريط بيتعرض للتغيير أكتر».

أما «المتحور» يعني حدوث تغير في الجينات الخاصة بالفيروس، أما مصطلح السلالات الجديدة يعني حدوث تغير في العضو النشط للفيروس، وهو النتوءات البروتينية الشوكية وهذه البروتينات دورها أنها تكون أشد التصاقا وارتباطا بمستقبلات الخلايا البشرية، وهذا يجعلها ترتبط بأي خلية إنسانية تقابلها.