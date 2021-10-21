رئيسة بلدية بريدة النسائية تزور مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

الشيحية- محمد المسلم

زارت رئيسة البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة الأستاذة أميرة الصريخ، فعاليات مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية على مستوى منطقة القصيم، والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية.

وتجولت “الصريخ” داخل أروقة المهرجان الذي يحوي أركان مزارع الرمان بمشاركة أكثر من 80 عارضًا للرمان، مطلعة على أركان الأسر المنتجة وعددها 120 أسرة، وأركان الدوائر الحكومية وعربات الفود ترك والممر السحري للمهرجان.

وأشادت بما شاهدته في المهرجان من برامج وأنشطة متميزة لتنشيط الحراك الاقتصادي، وإيجاد فرص لكسب الشباب والأسر علاوة على النهوض بالسياحة الداخلية وخاصة الزراعية وضرورة جذب الزوار بفعاليات سياحية محفزة.