ما هي حلول التعامل مع الدفعات المرفوضة؟.. “حساب المواطن” يوضح

محررو المناطق

أوضح برنامج “حساب المواطن”، الحلول التي يمكن أن يتبعها المُستفيد حيال وجود دفعات مرفوضة.

وبيّن أن الدفعات المرفوضة تعني أنه تم تحويل مبلغ الاستحقاق، ولكن لم يتم إيداعه لحساب المُستفيد بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي.

ولفت إلى أنه في حال وجود دفعة مرفوضة لن يتم صرف أي مستحقات مالية مستقبلًا؛ لوجود مشكلة في الحساب البنكي.

ونوه إلى أن الحل الأول هو مراجعة البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري، بعد التأكد من حل مشكلة الحساب ويتم الدخول إلى الحساب البوابة الالكترونية والضغط على حالة الاستحقاق، ثم الضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي”.

وأشار إلى أن الحل الثاني هو تغيير الحساب البنكي عبر الدخول إلى الحساب والضغط على “تعبئة / استكمال الطلب”، والضغط على “بيانات الحساب البنكي”، وبعدها يتم تغيير رقم الايبان الخاص بالحساب البنكي في خانة “رقم الحساب البنكي”.

وشدد على أنه في حال كانت هناك دفعة حالتها مدفوعة لكنها لم تصل إلى الحساب البنكي للمُستفيد، فيتم لدخول إلى حساب المستفيد والضغط على “حالة الاستحقاق”، ثم الضغط على أيقونة “تقديم شكوى على الدفعة الحالية”.