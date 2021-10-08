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ما السبب الرئيسي في “عمى الألوان”؟.. استشاري يجيب (فيديو)

ما السبب الرئيسي في “عمى الألوان”؟.. استشاري يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052256
محررو المناطق

قال استشاري طب عيون، إن عمى الألوان سببه خلل في الخلايا المخروطية بشبكية العين، والتي تتركز وظيفتها على امتصاص أمواج الألوان.

وأضاف، في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن عمى الألوان هو خلل جيني بالأساس وليس مرضًا، والذي يسبب بدوره خللاً في الخلايا المخروطية داخل الشبكية، مشيرًا إلى أن الأكثر شيوعًا هو الإصابة بهذا الخلل منذ الولادة.

 

وتابع: “هناك حالات يكون فيها الخلل مكتسبًا، والتي تسببها بعض الأدوية مثل علاج الروماتيزم والملاريا، ويكون العلاج وقتها بوقف استخدام هذه الأدوية”.

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