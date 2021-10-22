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أمانة جدة تنفذ مبادرة تنظيف حي الفضيلة بمشاركة الهلال الأحمر و50 متطوعا

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أمانة جدة تنفذ مبادرة تنظيف حي الفضيلة بمشاركة الهلال الأحمر و50 متطوعا

أمانة جدة تنفذ مبادرة تنظيف حي الفضيلة بمشاركة الهلال الأحمر و50 متطوعا
http://almnatiq.net/?p=1052259
محررو المناطق

واصلت أمانة جدة، تنفيذ مبادراتها المجتمعية حيث شارك الهلال الأحمر في مبادرة تنظيف حي “الفضيلة” جنوب المحافظة وذلك بمشاركة الأهالي و(50) من المتطوعين الذين ساهموا في أعمال التنظيف بروح عالية من المسؤولية، لحمل رسالة بيئية للمجتمع من حولهم بعدم الاستهتار في رمي “المخلفات” و”المبعثرات”

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده، إن المبادرة تأتي تماشياً مع دور أمانة جدة في دعم المبادرات المجتمعية، كما تندرج ضمن سعي الأمانة للمساهمة في إيصال رسائل للمجتمع لالتزامه بـ مبادئ النظافة في الأماكن العامة والمحافظة على المشهد الحضاري.

وأضاف م. حموده، أن الأمانة مستمرة في تنفيذ الأعمال التطوعية والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة، وذلك وفق استراتيجية الأمانة لتمكين المجتمع بكافة أفراده في تنفيذ المبادرات الرائدة.

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