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مختصة: الحجامة قد تسبب الوفاة في هذه الحالة (فيديو)

مختصة: الحجامة قد تسبب الوفاة في هذه الحالة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052277
محررو المناطق

حذرت مُختصة الحجامة والعلاج الطبيعي الدكتورة شريفة باسالم، من تسبب الأضرار الطبية التي تحدث جراء الحجامة الخاطئة في الوفاة.

وقالت باسالم، في مداخلة مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن بعض الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الحجامة مثل الخطأ في التشريط على عرق، والتي ينتج عنها نزيف، قد تسبب الوفاة.

وأضافت، أن وقوع حوادث الوفاة بسبب الحجامة كانت تحدث في السابق بالمحلات غير المُرخصة.

 

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