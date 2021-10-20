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“الجوازات” توضح الإجراء المتبع حال انتهاء تأشيرة خروج وعودة

“الجوازات” توضح الإجراء المتبع حال انتهاء تأشيرة خروج وعودة
http://almnatiq.net/?p=1052279
محررو المناطق

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع حال رغبة مواطن في تمديد تأشيرة لخادمة فلبينية اقترب موعد انتهاء تأشيرتها، وهي خارج المملكة.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “توتير”، أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

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