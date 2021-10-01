شاهد: الشيخ “العصيمي” يروي قصة رجل اغتنم ساعة الإجابة بيوم الجمعة ليشفى من “الشلل”  

محررو المناطق

روى الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي، قصة وصفها بـ”العجيبة”، حول اغتنام ساعة الإجابة في يوم الجمعة بالدعاء.

وقال الشيخ العصيمي، عبر فيديو نشره على حسابه بتويتر: “أحد الأشخاص أصيب بالشلل إثر تعرضه لحادث شنيع، وتوفي مرافقه في هذا الحادث”، مشيراً إلى أن الأطباء شعروا باليأس من حالة الرجل المصاب.

ونقل العصيمي عن الرجل قوله، إنه ظل يدعو الله ويبتهل إليه في يوم الجمعة، وفجأة شعر كأن صاعقة رعدية ضربت قدمه، ثم قام ووقف على قدميه وكأنها لم تكن مصابة من قبل.

وأشار إلى أن الموقف كان مهيبا، وأقبل أهل البيت على الرجل وبكوا من الفرح، لسرعة إجابة الله سبحانه وتعالى.

ودعا الشيخ، لاغتنام يوم الجمعة بالدعاء، سائلاً الله أن يتقبل الدعوات.