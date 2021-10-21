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“فاوتشي” يوجه نصيحة مهمة حول اللقاح المناسب للجرعة الثالثة التنشيطية

“فاوتشي” يوجه نصيحة مهمة حول اللقاح المناسب للجرعة الثالثة التنشيطية

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“فاوتشي” يوجه نصيحة مهمة حول اللقاح المناسب للجرعة الثالثة التنشيطية

“فاوتشي” يوجه نصيحة مهمة حول اللقاح المناسب للجرعة الثالثة التنشيطية
http://almnatiq.net/?p=1052288
المناطق- وكالات:

أكد كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الجمعة، أن بالإمكان أخذ جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة، لكنه أوصى بأخذ اللقاح الأصلي إن كان متاحا.

 

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة مع “سي.إن.إن”: “نوصي بشكل عام أن تكون الجرعة المعززة من النوع الذي تلقيته في البداية”، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

 

وأضاف: “لكن لسبب أو لآخر، ربما تفرض ظروف مختلفة نفسها، سواء فيما يتعلق بمدى توافر النوع أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن تتلقى نوعا مغايرا”.

 

وفتحت التوصيات الباب أمام متلقي جرعة جونسون آند جونسون الواحدة لأخذ جرعة من لقاح فايزر أو مودرنا اللذين أظهرا قدرا أكبر من الحماية في العديد من الدراسات.

 

 

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