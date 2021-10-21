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وفقا للمعايير العلمية.. الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة (صور)

وفقا للمعايير العلمية.. الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة (صور)

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وفقا للمعايير العلمية.. الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة (صور)

وفقا للمعايير العلمية.. الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة (صور)
http://almnatiq.net/?p=1052300
محررو المناطق

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الجمعة، الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة بالتعاون مع الجهات المختصة في وقت قياسي.

ولفت إلى أنه جرى مراعاة المعايير العلمية في الدفن، والحرص على الاستفادة من الهيكل العظمي مستقبلًا في الدراسات العلمية والمعارض.

وكان المركز قد أعلن أمس، تلقيه بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ رأس تنورة.

وقال المركز، في بيان له عبر “تويتر”: “باشر مركز الجبيل للأحياء البحرية التابع للمركز بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة”.

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