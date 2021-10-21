أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المُقدمة في بيشة

المناطق ـ عسير:

زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، محافظة بيشة وذلك ضمن جولاته التفقدية الميدانية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وناقش أمير عسير خلال الزيارة، جودة الخدمات الصحية، وما تم إنجازه لعدد من المشروعات القائمة والجديدة، وجودة الخدمات المقدمة، وقياس الأداء الوظيفي.

وبحث معاناة أصحاب المزارع المُتضررة من الجفاف، والحلول المقترحة لمعالجتها، حيث وجه سموه ببدء العمل لفتح السد بعد الانتهاء من تجهيز القناة.

وعقد اجتماعًا مع منسوبي بلدية بيشة لبحث جودة الخدمات المقدمة، حيث شمل ذلك استعراض المشروعات المقدمة ونسب الإنجاز، ومشاريع المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية والإنارة بالمحافظة.

كما ناقش سير أعمال نادي بيشة والخطط القادمة، بعدما تمت الموافقة من قبل وزارة الرياضة على إعادة إصلاح ملعب النادي وملحقاته.

واستعرض أعمال تأهيل وترميم ملاعب المجمع الأكاديمي بجامعة بيشة لممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، وبناء مجتمع صحي.