“رئاسة الحرمين” توزع 10 آلاف مظلة بالمسجد الحرام

محررو المناطق

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، 10 آلاف مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام.

جاء ذلك ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك”، أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي بن علي مدخلي، بأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس.