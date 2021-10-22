خبير تقني يكشف عن أحدث صورة لحافظة سماعات ” AirPods Pro 2″

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كشف الخبير التقني، فيصل السيف، عن أحدث صورة لحافظة سماعات AirPods Pro 2.

وأوضح في تغريدة على موقع “تويتر”، أنها تحمل نفس التصميم الحالي ولكن تأتي مع فتحات خلفية للسماعات لاستخدامها لإطلاق أصوات عند فقدانها من خلال تطبيق Find My.

ويوجد أيضاً على إحدى الجوانب حلقة معدنية والتي من المفترض أن تستخدم لتوصيل أحزمة وإكسسوارات.