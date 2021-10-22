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تواصل مناورات “المدافع الأزرق ٢١” بين البحرية السعودية والأمريكية

تواصل مناورات “المدافع الأزرق ٢١” بين البحرية السعودية والأمريكية
http://almnatiq.net/?p=1052343
المناطق- واس

واصل الأسطول الغربي اليوم، أعمال مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “المدافع الأزرق – ٢١ ” بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.

وشهد التمرين خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة التي شملت القتال في المناطق المبنية و اقتحام المباني والتدريب على استطلاع الشواطئ و تنفيذ الدوريات القتالية والرماية الحرة وإزالة الألغام ، وتنفيذ تدريبات العمليات البرمائية وهي عملية الإنزال البحري التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية.

كما اشتمل التمرين على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية و زوارق الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية ، إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية.

ويهدف التمرين إلى إثراء الخبرات القيادية والقتالية لدى المشاركين، لاستيعاب متطلبات العمل العسكري البحري لما له من أهمية في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلاً عن الارتقاء بالجاهزية القتالية وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المختلطة.

 

 

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