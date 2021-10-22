هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)

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أوضح استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، الدكتور أحمد الشهري، إن المواد المخدرة “المُخلّقة” التي تُشترى عن طريق الإنترنت لا تكتشفها التحاليل، وتأثيرها أسوأ وخطرها يساوي أضعاف المخدرات التقليدية.

وأضاف “الشهري”، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن التحاليل الروتينية للكشف على المخدرات تركز على 6 أنواع المعروفة على مستوى العالم ولا تشملها المخدرات المخلقة، مشيرًا إلى أن اكتشاف الأخيرة يستدعي وجود تحاليل محددة.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الانفتاح على العالم وسهولة التواصل عبر الإنترنت أسهم في نشر المواد المخدرة المصنعة، لتبدأ في الانتشار بين صغار السن تحديدًا.

ولفت إلى أن تلك المواد عندما تسوق عبر الإنترنت لا تسوق على أنها مواد مخدرة ولكن تدخل بشكل طبيعي كسوائل أو حبوب باعتبارها غير مسجلة على أنها مخدرات وتطلق عليها مسميات أخرى.