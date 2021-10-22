احدث الأخبار

هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)
أبرز المواد
 الرخص السارية بقطاع الصناعة والثروة المعدنية تصل إلى 1795 رخصة
محليات
 تواصل مناورات “المدافع الأزرق ٢١” بين البحرية السعودية والأمريكية
أبرز المواد
 بين 5 و11 عامًا.. “فايزر” تكشف نسبة فعالية لقاحها للأطفال
أبرز المواد
 خبير تقني يكشف عن أحدث صورة لحافظة سماعات ” AirPods Pro 2″
أبرز المواد
 “رئاسة الحرمين” توزع 10 آلاف مظلة بالمسجد الحرام
محليات
 خلال جولات بالأسواق.. إتلاف كميات من الأسماك الفاسدة في الشرقية
المنطقة الشرقية
 بايدن: إمكانية تخفيض أسعار النفط تعتمد على المملكة (فيديو)
أبرز المواد
 ضمن معرض “إكسبو 2020”.. عروض جوية مبهرة للصقور السعودية (فيديو)
أبرز المواد
 أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المُقدمة في بيشة
منطقة عسير
 “فاوتشي” يوجه نصيحة مهمة حول اللقاح المناسب للجرعة الثالثة التنشيطية
أبرز المواد
 وفقا للمعايير العلمية.. الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة (صور)
أبرز المواد
هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)

هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)

أبرز المواد
الرخص السارية بقطاع الصناعة والثروة المعدنية تصل إلى 1795 رخصة

الرخص السارية بقطاع الصناعة والثروة المعدنية تصل إلى 1795 رخصة

محليات
تواصل مناورات “المدافع الأزرق ٢١” بين البحرية السعودية والأمريكية

تواصل مناورات “المدافع الأزرق ٢١” بين البحرية السعودية والأمريكية

أبرز المواد
بين 5 و11 عامًا.. “فايزر” تكشف نسبة فعالية لقاحها للأطفال

بين 5 و11 عامًا.. “فايزر” تكشف نسبة فعالية لقاحها للأطفال

أبرز المواد

هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)

هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052363
محررو المناطق

أوضح استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، الدكتور أحمد الشهري، إن المواد المخدرة “المُخلّقة” التي تُشترى عن طريق الإنترنت لا تكتشفها التحاليل، وتأثيرها أسوأ وخطرها يساوي أضعاف المخدرات التقليدية.

وأضاف “الشهري”، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن التحاليل الروتينية للكشف على المخدرات تركز على 6 أنواع المعروفة على مستوى العالم ولا تشملها المخدرات المخلقة، مشيرًا إلى أن اكتشاف الأخيرة يستدعي وجود تحاليل محددة.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الانفتاح على العالم وسهولة التواصل عبر الإنترنت أسهم في نشر المواد المخدرة المصنعة، لتبدأ في الانتشار بين صغار السن تحديدًا.

ولفت إلى أن تلك المواد عندما تسوق عبر الإنترنت لا تسوق على أنها مواد مخدرة ولكن تدخل بشكل طبيعي كسوائل أو حبوب باعتبارها غير مسجلة على أنها مخدرات وتطلق عليها مسميات أخرى.

روابط ذات صلة

إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)

إحباط تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس في منفذ الحديثة (فيديو)
شرطة جازان: ضبط 65  كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر

شرطة جازان: ضبط 65  كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر
تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)

تتعاطى 5 حبات في اليوم.. امرأة تعترف بإدمان “الكبتاجون” لمدة 8 سنوات (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*