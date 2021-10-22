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“الصحة” تكشف 6 حقائق عن الجرعة التنشيطية.. أبرزها إعلان اللقاح المتاح لها

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“الصحة” تكشف 6 حقائق عن الجرعة التنشيطية.. أبرزها إعلان اللقاح المتاح لها

“الصحة” تكشف 6 حقائق عن الجرعة التنشيطية.. أبرزها إعلان اللقاح المتاح لها
http://almnatiq.net/?p=1052365
محررو المناطق

أوضحت وزارة الصحة اليوم الجمعة، بعض الحقائق التي تتعلق بالجرعة التنشيطية (الثالثة) للقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وبيّنت الوزارة، أن تلك الجرعة تُقدم بعد 6 أشهر على الأقل من أخذ الجرعة الثانية، منوهةً إلى أنها متاحة للفئات العمرية من 18 عامًا فما فوق، مؤكدةً أهميتها لفئة كبار السن.

ولفتت إلى أن لقاح “فايزر ـ بيونتيك” هو اللقاح المُتاح حاليًا للجرعة التنشيطية، مشيرةً إلى أن ذلك لا يتعلق بنوع اللقاح الذي تم الحصول عليها خلال الجرعتين الأولى والثانية.

وأشارت إلى أن أعراض الجرعة التنشيطية لا تختلف عن أعراض الجرعتين الأولى والثانية، كما لا تغني الإصابة السابقة بالفيروس عن الحصول عليها.

 

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