محامي يكشف عن غرامة رادعة لمخالفي الالتزام بالعادات والتقاليد خلال الاحتفالات (فيديو)

قال المحامي والمستشار القانوني، فيصل الميموني، إنه يجب على مرتادي الاحتفالات العامة الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة بالمجتمع.

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية”، أنه ستطبق عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى السجن وغرامة 3 ملايين ريال.

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، أعلن عن رصد الجهات الأمنية المختصة ، عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، في افتتاح موسم الرياض، وتواصل التعامل مع مرتكبيها.

وحذّر العميد الشويرخ من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق الفقرة (4) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.