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 أول من أعطت جرعة لقاح بالمملكة.. ممرضة تروي قصة نجاحها في الجمع بين التمريض والسلاح (فيديو)

 أول من أعطت جرعة لقاح بالمملكة.. ممرضة تروي قصة نجاحها في الجمع بين التمريض والسلاح (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052385
محررو المناطق

روت الممرضة بشاير العاصي، قصة نجاحها في الجمع بين عملها بمجال الطب وموهبتها العالية أيضًا في استخدام الأسلحة.

وقال الممرضة بشاير، إنها تمارس مهنة التمريض صباحًا، كما تعمل في تدريب النساء على استخدام السلاح بالمساء.

ولفتت خلال تقرير على قناة “الإخبارية”، إلى أنها تعشق مجال الأسلحة ووجدت موهبتها في هذا المجال بشكل غير طبيعي.

ونوهت إلى أن والدها تمنى بأن تقدم هي اللقاح لكبار الشخصيات وهو ما حدث بالفعل، كونها أعطت أول جرعة من اللقاح بالفعل.

 

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