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هل هرمونات البلوغ لها علاقة بالسمنة؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل هرمونات البلوغ لها علاقة بالسمنة؟.. استشاري يوضح (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052390
محررو المناطق

أوضح استشاري جراحة السمنة نايف العنزي، علاقة السمنة لدى المراهقين بهرمونات البلوغ.

وبيّن العنزي خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي”، على “روتانا خليجية”، أنه لا ينظر لهرمونات البلوغ بأنها سبب رئيسي في السمنة.

ولفت إلى أن السمنة لها علاقة مباشرة بأسلوب الحياة الصحي سواء الطعام أو الالتزام بالنشاط البدني، حيث تكون السعرات الحرارية المكتسبة أكبر بكثير من المستهلكة.

وأشار إلى أن هناك نظرة مجتمعية خاطئة بشأن النحافة والسمنة، حيث يرى البعض أن الشخص النحيف لا يتغذى بطريقة جيدة، عكس السمين الذي يقدم له أهله طعامًا جيدًا.

 

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