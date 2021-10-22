احدث الأخبار

القبض على 27 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي  
محليات
 ما حكم صلاة المأمومين في حال اكتشف الإمام أنه غير متوضئ؟.. الشيخ “السبر” يرد (فيديو)
أبرز المواد
 هاشتاق “فهد المولد” يجتاح تويتر.. وغضب جماهيري من تصرف اللاعب (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة مداهمة حية وإحباط عملية ترويج للمخدرات في الدمام
أبرز المواد
 دفع مدير الفريق بعنف.. تصرف غريب من “المولد” عقب تبديله أمام الشباب (فيديو)
أبرز المواد
 مستشار أمني: طريقة تهريب الـ5 ملايين حبة كبتاجون بمنفذ “الحديثة” غير مسبوقة (فيديو)
أبرز المواد
 هل هرمونات البلوغ لها علاقة بالسمنة؟.. استشاري يوضح (فيديو)
أبرز المواد
  أول من أعطت جرعة لقاح بالمملكة.. ممرضة تروي قصة نجاحها في الجمع بين التمريض والسلاح (فيديو)
أبرز المواد
 محامي يكشف عن غرامة رادعة لمخالفي الالتزام بالعادات والتقاليد خلال الاحتفالات (فيديو)
أبرز المواد
 وزير المالية يُصدر تعديلات جديدة على لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات
أبرز المواد
 “الصحة” تكشف 6 حقائق عن الجرعة التنشيطية.. أبرزها إعلان اللقاح المتاح لها
أبرز المواد
 هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)
أبرز المواد
القبض على 27 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي  

القبض على 27 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي  

محليات
ما حكم صلاة المأمومين في حال اكتشف الإمام أنه غير متوضئ؟.. الشيخ “السبر” يرد (فيديو)

ما حكم صلاة المأمومين في حال اكتشف الإمام أنه غير متوضئ؟.. الشيخ “السبر” يرد (فيديو)

أبرز المواد
هاشتاق “فهد المولد” يجتاح تويتر.. وغضب جماهيري من تصرف اللاعب (فيديو)

هاشتاق “فهد المولد” يجتاح تويتر.. وغضب جماهيري من تصرف اللاعب (فيديو)

أبرز المواد
شاهد.. لحظة مداهمة حية وإحباط عملية ترويج للمخدرات في الدمام

شاهد.. لحظة مداهمة حية وإحباط عملية ترويج للمخدرات في الدمام

أبرز المواد

مستشار أمني: طريقة تهريب الـ5 ملايين حبة كبتاجون بمنفذ “الحديثة” غير مسبوقة (فيديو)

مستشار أمني: طريقة تهريب الـ5 ملايين حبة كبتاجون بمنفذ “الحديثة” غير مسبوقة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1052392

قال ماجد الصبي، المستشار الأمني بالهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، إن طريقة التهريب التي تم إحباطها في منفذ الحديثة تُعد من الطرق غير المسبوقة، إلا أنه وبفضل من الله تم كشف هذه المحاولة وإحباطها.

وأضاف فى مداخلة مع “الإخبارية”، أن الكمية الضخمة التي تم ضبطها كانت مرسلة ضمن إرسالية كانت وصلت إلى المنفذ.

شَهِد منفذ الحديثة طريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية، حيث تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة ضُبِطت “مطحونة” ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة إرسالية عبارة عن أكياس “بودرة كربونات” محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة على الشاحنة وحمولتها، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية، حيث جرى إخفاء الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس.

 

وأضافت الهيئة أن طريقة التهريب التي تم إحباطها تُعد من الطرق غير المسبوقة، إلا أنه وبفضل من الله تم كشف هذه المحاولة وإحباطها. كما أوضحت أنها عملت على إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبِل الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم القبض عليه وهو شخص واحد.

 

روابط ذات صلة

هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)

هل المخدرات “المُخلّقة” المباعة عبر الإنترنت تكتشفها التحاليل الروتينية؟.. استشاري يرد (فيديو)
شرطة جازان: ضبط 65  كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر

شرطة جازان: ضبط 65  كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر
مكافحة المخدرات: القبض على 4 مقيمين بحوزتهم موادًا مخدرة في جدة

مكافحة المخدرات: القبض على 4 مقيمين بحوزتهم موادًا مخدرة في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*