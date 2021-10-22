دفع مدير الفريق بعنف.. تصرف غريب من “المولد” عقب تبديله أمام الشباب (فيديو)

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غادر لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، ملعب الأمير عبدالله الفيصل، غاضبًا، بعد قرار المدير الفني الروماني كوزمين تغييره، في المباراة المقامة أمام نادي الشباب، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فهد المولد غاضبًا، بعد قرار استبداله بعبد العزيز البيشي.

وأبدى المولد غضبًا عارمًا، عند خروجه من أرضية الملعب، وسط فشل محاولات تهدئته، فيما دفع مدير الفريق حامد البلوي بقوة.

ولم يمكث المولد في دكة البدلاء، بل غادر الملعب بشكل نهائي، فيما عبرت الجماهير الاتحادية عن غضبها من ردة فعل لاعب الاتحاد.