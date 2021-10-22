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شاهد.. لحظة مداهمة حية وإحباط عملية ترويج للمخدرات في الدمام

شاهد.. لحظة مداهمة حية وإحباط عملية ترويج للمخدرات في الدمام
http://almnatiq.net/?p=1052402
محررو المناطق

وثّق مقطع فيديو، لحظة مداهمة الجهات الأمنية، لعملية ترويح لمواد مخدرة يقوم بها شخصان في الدمام.

وأظهر الفيديو، الجهات الأمنية خلال مراقبتها مركبة يُشتبه بوجود مروج للمخدرات داخلها.

وأعلنت الجهات الأمنية، القبض على شخص يروج لمادة مخدرة “الشبو” بالمنطقة الشرقية، إلى جانب الإطاحة بشخص آخر خلال محاولته استلام المواد المخدرة منه.

وعثر بحوزة المتهمين على كليو جرام من مادة “الشبو” وكذلك 200 قرص إمفيتامين مُخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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